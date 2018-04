Six morts en un peu plus d’un mois. Depuis plusieurs semaines, la prison de Fleury-Mérogis est le théâtre d’une vague de suicides auxquels s’ajoutent deux décès aux circonstances encore troubles. Plusieurs associations, dont l’Observatoire international des prisons (OIP), révèlent que quatre détenus se sont donnés la mort en un mois et demi. Le dernier suicide a eu lieu mardi. Un homme en détention provisoire depuis la fin de l’année 2017 a mis fin à ses jours dans le bâtiment D3, révèle Le Parisien.

Mercredi, le parquet d’Evry a par ailleurs indiqué que deux enquêtes distinctes ont été ouvertes après la mort de deux détenus. Le 5 avril dernier, un homme de 39 ans a été battu dans une cour de promenade. Il a été hospitalisé en urgence et est resté pendant une dizaine de jours en état de mort cérébrale avant de succomber à ses blessures lundi. Selon le parquet, "une centaine de détenus" étaient présents dans la cour, et de nombreuses auditions sont en cours. "La bagarre a eu lieu alors que la promenade venait à peine de commencer", a précisé une source syndicale. "Des détenus l'ont encerclé pour masquer la scène à la vidéosurveillance et il a été roué de coups". L’homme était incarcéré depuis deux mois et devait être libéré deux jours après la bagarre.