Morbihan: le conducteur d’un car scolaire, parti dans le fossé, évacue 51 enfants sans prévenir les secours

L’affaire va encore plus loin. Comme le note France 3 Bretagne, l’apparente désinvolture du transporteur "laisse penser qu'il recherchait la plus grande discrétion sur cet accident". Un journaliste du site internet "Les Infos du Pays Gallo" qui se trouvait sur les lieux a expliqué à la chaîne qu’il avait été agressé verbalement et physiquement par le transporteur "pour l'empêcher de faire des photos de l’accident". Il aurait même reçu des menaces de représailles s'il dévoilait la moindre information sur cet accident. Le journaliste a déposé plainte suite à ces menaces.

La région Bretagne, chargée de la gestion du transport scolaire, a finalement été informée de l’incident par le transporteur, "sans doute pris de remords". Au conseil régional, on reconnait que l’entreprise a "très mal géré la situation". "La Région prendra les sanctions nécessaires au regard de l'analyse à froid de la situation", assure-t-on.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.