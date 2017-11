Nadine Morano caricaturée en bébé trisomique: une association à nouveau déboutée en appel face à Charlie Hebdo

Le Collectif contre l'handiphobie a perdu mercredi en appel son procès intenté contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, pour sa une sur Nadine Morano, "fille trisomique cachée" du général de Gaulle, après les propos controversés de la députée européenne sur la France, pays de "race blanche" à ses yeux.

La cour d'appel de Paris a confirmé en tous points le jugement de première instance qui avait relaxé le 10 janvier dernier Laurent Sourisseau, alias Riss, auteur du dessin et directeur du journal qui était poursuivi pour injure et provocation à la haine et à la discrimination.