Montreuil: un mari soupçonné d'avoir défenestré son épouse du 4e étage

Il est soupçonné d'avoir tué son épouse en la défenestrant à Montreuil (Seine-Saint-Denis): un homme de 50 ans a été mis en examen et incarcéré mardi. Il est mis en examen pour meurtre par conjoint, a indiqué une source judiciaire.

Mariama, 32 ans, est morte dans la nuit du 29 au 30 décembre à la suite d'une chute depuis leur appartement situé au 4e étage. Une violente dispute avait été entendue par les voisins, dont certains ont affirmé aux enquêteurs avoir vu la victime "se cramponner pour ne pas tomber" alors que son mari "tentait de la basculer".Blessé aux mains et aux pieds, l'homme n'avait pu être entendu avant lundi. Il a affirmé que sa femme s'était jetée par la fenêtre, selon cette source. "Il a contesté avoir commis les violences et n'a pas su expliquer les plaies par arme blanche", au nombre de 23, relevées sur le corps de son épouse, a précisé une source proche de l'enquête.La police s'était déplacée au domicile du couple en novembre à la suite d'un signalement. La jeune femme avait été hospitalisée avec des plaies au nez et au front, mais avait refusé de porter plainte.