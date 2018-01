Montpellier: il doit payer une rançon pour récupérer son chien de race

Mais où est donc passé Kiki?

Le week-end dernier, ce petit chien de race est, comme à son habitude, sorti faire une petite promenade sur la place Saint-Denis de Montpellier, explique le média local e-metropolitain. Et depuis? Plus rien. Le canidé semble s'être comme évaporé.

En désespoir de cause, le propriétaire, extrêmement attristé, a placardé plusieurs avis de recherche dans toute la ville. Une bonne idée, puisque quelques jours plus tard, un témoin l'informe de faits capitaux dans sa recherche: son chien aurait été "kidnappé" par une femme et une fillette, toutes deux issues de la communauté rom de la ville.

Immédiatement, l'homme se rend dans un premier campement. L'accès lui est interdit, mais on le renseigne, son chien se trouverait dans un second campement, à quelques kilomètres de là. En fait, Kiki a été victime d'un kidnapping assez fréquent dans la ville de l'Hérault. Les chiens, une fois enlevés, ne sont rendus qu'en échange d'une rondelette somme d'argent. Ici, ce sont 250 euros qui sont demandés au propriétaire en l'échange de son fidèle ami.

Contre fortune bon cœur, il paie. Et après un rapide passage chez le vétérinaire, l'animal est décrété en pleine forme malgré de mauvais traitements avérés. En revanche, le propriétaire, encore marqué par sa mésaventure, compte bien porter plainte auprès du commissariat de police.