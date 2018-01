Montluçon: il tue son ami et lui envoie un SMS pour prouver son "innocence"

Une enquête est ouverte, d'autant plus que plusieurs détails mettent la puce à l'oreille des hommes de la SRPJ de Clermont-Ferrand, chargés des investigations. Selon toute vraisemblance, la scène de crime aurait été grossièrement nettoyée à l'aide de papier hygiénique, et l'ADN de Jonathan est retrouvé sur plusieurs bouteilles de bières et mégots de cigarettes.

Placé en garde à vue début octobre 2015, Jonathan avoue avoir porté les coups mortels. Il livre également aux policiers l'arme du crime, un couteau de 21cm. Si la culpabilité du maçon ne fait plus aucun doute, le tribunal devra en revanche statuer sur une éventuelle préméditation, fait dont Jonathan s'est toujours défendu. Et pourtant, le SMS envoyé peu après la mort de Paul-Adrien semble bien illustrer l'organisation très stricte du meurtrier.

Comble du cynisme, Jonathan aurait également envoyé un message à Nathalie quelque temps après la découverte du corps: "Tu peux compter sur moi, je suis là à toute heure de la journée ou de la nuit" lui écrit-il alors... Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.