Monaco: un couple condamné pour vol de Champagne

Le tribunal correctionnel de Monaco a eu la main lourde en condamnant un couple de Niçois à trois mois de prison ferme. En cause: le vol de nombreuses bouteilles de Champagne, et de boites de Caviar, à l'Intermarché de l'Escorial le 31 décembre 2016. Dans un premier temps, le service de sécurité ne se rend pas compte du larcin mais, en faisant les comptes et en étudiant les images de caméra-surveillance, la vérité éclate.

Comme l'explique Nice-Matin, ce n'est pas la première fois que l'infernal couple tente ce type de vols. Quelques mois plus tard, ils reviennent au même supermarché et retentent un vol. Les vigiles les suivent jusqu'à leur véhicule et les interceptent. Le couple prend la fuite mais la plage minéralogique est relevée.

Devant le tribunal, le mari ose une défense insolite. il explique souffrir de maux de jambes et le Champagne semble être le seul remède efficace à ces douleurs...