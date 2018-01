La question du jour - Émeutes pour du Nutella: pensez-vous qu'il soit nécessaire d'interdire les "super-promos"?

70% de réduction sur les pots de Nutella: il n'en aura pas fallu davantage pour provoquer des scènes d'émeute ce jeudi dans plusieurs magasins Intermarché de France. Les images des bousculades et empoignades entre des clients surexcités ont fait le tour du Web. Au point que la marque qui commercialise la célèbre pâte à tartiner, Ferrero, a dû faire une déclaration pour se désolidariser de cette promotion.



Mais cet incident pourrait bien être le dernier. Dans la lignée des Etats généraux de l'alimentation (EGA), le gouvernement a fait part de son souhait d'interdire les grosses promotions en matière d'alimentation. Ce projet de loi devrait être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres.

Le but de cette mesure: non pas éviter que les gens s’entre-tuent pour un pot de Nutella mais rééquilibrer la balance entre grandes surfaces et agriculteurs. Les offres spéciales devraient désormais se limiter à 34% de la valeur totale du produit fini.