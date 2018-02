Meuse: il asperge d'essence son rival puis brûle ses parties génitales

Kevin, qui avait une bouteille d'essence dans sa voiture, asperge alors de combustible les parties génitales de son rival puis les brûle. A la barre, le beau-père tente de se défendre: "Je ne savais pas qu’il avait cette bouteille dans la voiture! Jamais je n’aurais cautionné ça. Quand je l’ai vu prendre feu, j’ai eu vraiment peur." Brûlés au premier et au second degré aux poignets, à l'aine et à la verge, le rival a récolté de 20 jours d’ITT.

Après les faits, Kevin et son beau-père partent et laissent le rival en feu. Lorsque l'homme est pris en charge par les gendarmes, il refuse de se rendre à l'hôpital et décide de mentir en expliquant que ses assaillants étaient masqués. L'avocate de Kevin et de son beau-père voit dans ce mensonge une preuve de la culpabilité du rival: "Il avait quelque chose à se reprocher", explique-t-elle en montrant les SMS d'insultes et de menaces de mort qu'il avait envoyé à Kevin avant leur rendez-vous.

Malgré ces arguments, Kevin et son beau-père ont été condamnés. "Ce sont eux qui ont décidé d’y aller, munis d’une barre de fer et d’une bouteille pleine d’essence", a conclu le tribunal de Verdun.