Meurtre de Sophie Toscan du Plantier: bientôt le renvoi aux assises du suspect?

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris va devoir trancher: le principe du "non bis in idem", qui pose que nul ne peut-être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, peut-il s'appliquer comme l'affirme la défense de Ian Bailey? "Le procureur général d'Irlande a déjà indiqué que +les éléments de preuve ne permettent pas de renvoyer Ian Bailey devant la juridiction de jugement+", souligne Me Dominique Tricaud, l'avocat du suspect. "Cette décision doit être respectée par la justice française" au nom de la règle +non bis in idem+", estime-t-il.

Mais pour les avocats de la famille, ce grand principe juridique, consacré par le droit européen, ne peut s'appliquer car le rapport du procureur général d'Irlande n'a "aucun caractère définitif et ne peut-être assimilé à un non-lieu". La cour d'appel va aussi se prononcer sur les nombreux éléments à charge.

Ian Bailey avait rapidement fait figure de suspect: il portait des égratignures sur le visage et les avant-bras, avait évoqué dans ses articles des éléments de l'enquête, notamment sur l'arme du crime, censés être connus uniquement du meurtrier et des policiers, et avait assuré ne pas connaître la victime alors que plusieurs éléments ont démontré le contraire.

Plusieurs témoins ont aussi affirmé qu'il leur avait avoué le meurtre sous l'emprise de l'alcool, l'un d'eux évoquant son attirance physique pour la jeune femme. Mais "aucune preuve scientifique ne rattache mon client à la scène de crime", relève Me Tricaud. L'état du corps de Sophie Toscan du Plantier, resté dehors recouvert d'une simple bâche pendant 36 heures avant l'arrivée du médecin légiste, n'avait en effet pas permis de relever un éventuel ADN étranger.

Vingt-et-un ans après, l'affaire suscite encore un vif intérêt: un documentaire audio va être diffusé à partir du 8 février sur la plate-forme d'Amazon Audible.