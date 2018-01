Meurtre d'Alexia Daval: son mari "n'est pas soupçonné par hasard" confesse son avocat

Le discours de l'avocat de Jonathann Daval, désormais le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de son épouse, a radicalement évolué depuis le début de la garde à vue du jeune homme lundi matin. L'homme de loi assurait hier encore que son client était "très serein". "Il nie totalement les faits", confiait alors maître Schwerdorffer.

Mais ce mardi matin, changement de ton du côté de la défense du mari. L'avocat a bien dû concéder que son client se trouvait "en difficulté". "Jonathann Daval n'a pas d'explications et moi non plus", confesse-t-il devant la gendarmerie de Besançon, estimant encore que son client n'est pas "soupçonné par hasard".

"On nous a apporté des éléments qui (...), effectivement, posent des véritables questions et Jonathann n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité", a déclaré à des journalistes Maître Schwerdorffer, évoquant également "des éléments effectivement gênants concernant la version de M. Jonathann Daval".

"La seule personne qui est capable de dire s'il est coupable ou innocent, c'est lui-même et la garde à vue n'est pas finie. Jonathann doit encore s'exprimer", a conclu Maître Schwerdorffer.