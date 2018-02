Meurtre d'Alexia: sa tante sous le choc après les aveux de Jonathann Daval

Lundi 29 janvier, Roberte, une des tantes d'Alexia Daval, se lamentait après l'annonce de la garde à vue de Jonathann Daval: "Il y a des tas de choses qui me passent par la tête, je me fais des nœuds dans le cerveau. C’est insupportable. J’ai hâte que les 48 heures de garde à vue soient passées et qu’on sache enfin ce qu’il se passe".

Comme les parents de la victime, elle ne voulait alors pas croire à la culpabilité de Jonathann Daval et affirmait au Parisien: "personne dans la famille ne souhaite que Jonathann soit impliqué". Désormais, la vérité a éclaté et Jonathann Daval a avoué avoir tué son épouse. Dans les colonnes du Parisien, mercredi 31 janvier, Roberte laisse éclater sa colère:

"Il nous a tous trahis. Pendant trois mois il a trompé tout le monde, sans jamais craquer. Il a détruit deux familles, la nôtre et la sienne [...] Comment a-t-il fait pour tenir aussi longtemps? Aujourd’hui je me demande: mais à qui a-t-on affaire? Quand je vois ce qu’il a pu faire - il a même été jusqu’à l’habiller en joggeuse! - j’ai l’impression qu’en fait je ne le connaissais pas vraiment."

>> A LIRE AUSSI - Mort d'Alexia Daval: le témoignage bouleversant de sa tante