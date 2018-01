Meurtre d'Alexia Daval: qui est son mari, Jonathann Daval?

Le jeune informaticien de 34 ans, aux yeux clairs et à la coupe en brosse, partageait la vie d'Alexia depuis 10 ans. Il l'avait épousée il y a deux ans. Décrit comme un jeune homme "extrêmement gentil" et plutôt "effacé" au sein du couple, il partageait avec Alexia la passion de la course à pied, qu'ils pratiquaient volontiers ensemble.

Lors d'une marche blanche organisée à Gray en la mémoire de la jeune femme, il s'était effondré, déclarant dans un sanglot: "Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques".



Au lendemain de la découverte du corps, il était apparu effondré au milieu des deux parents de la jeune femme lors d'une conférence de presse. Il avait participé aux battues citoyennes puis à une des courses organisées en la mémoire d'Alexia.