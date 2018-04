Depuis ses aveux, Jonathan Daval n’a pu être entendu qu’une seule fois par le juge d’instruction le 9 mars dernier. Une audition où il n’avait rien dit de plus qu’au cours de sa garde à vue. Pour l’instant, de nouvelles auditions sont inenvisageables selon ses médecins. Le léger mieux évoqué par son avocat coïnciderait avec l’autorisation qu’a obtenu sa mère lui permettant de lui rendre visite. Me Schwerdorffer estime que la souffrance ressentie par son client est due à sa "conscience". "Les faits qui lui sont reprochés le dévorent de l’intérieur et c’est pour lui quelque chose d’extrêmement violent". "Il ne revendique rien, il ne demande pas à être plaint. Simplement, il est en très grande souffrance et ça se voit".

Ses avocats ne sont par ailleurs pas les seuls à s’inquiéter de la stagnation de l’état de santé de Jonathan Daval. Du côté de la partie civile, on souhaite qu’il puisse "retrouver rapidement quelques forces et être entendu car pour l’heure ses déclarations restent extrêmement vagues et imprécises. Nous avons besoin de lui pour progresser sur le chemin de la vérité", a déclaré à l’Est Républicain l’avocat des parents d’Alexia, Maître Jean-Marc Florand.

