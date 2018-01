Mort d'Alexia Daval: le témoignage bouleversant de sa tante

Comme les parents de la victime, elle ne veut pas croire à la culpabilité de Jonathann Daval: "personne dans la famille ne souhaite que Jonathann soit impliqué", complète-t-elle, avant d'ajouter: "On savait qu’il y avait des rumeurs qui circulaient en ville mais on n’en a jamais tenu compte. Là on découvre dans les médias qu’il y a apparemment des indices troublants".

Cette proche d'Alexia Daval raconte aussi comment ses parents vivent la situation: "Avec mon mari, nous sommes allés leur rendre visite ce midi. Ils ne disent rien. Ils encaissent la nouvelle mais sans se confier. Ils sont évidemment très marqués mais comment pourrait-il en être autrement?".