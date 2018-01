Meurtre d'Alexia Daval: la jeune femme s'est débattue jusqu'à se "retourner les ongles"

C'est un détail terrible, de ceux qui en disent long. Au lendemain des aveux de Jonathann Daval, qui a révélé être l'auteur du meurtre de sa compagne Alexia, retrouvée morte en forêt le 30 octobre dernier, on en apprend un peu plus sur les violences qu'a subi la jeune femme avant de mourir.

En conférence de presse, la procureure de la République a confié que la victime avait "vraisemblablement été tuée dans la nuit au cours d'une dispute conjugale". L'autopsie a révélé que la jeune femme portait de nombreuses traces de coups et était morte étranglée. Son corps a été retrouvé calciné, dissimulé sous des branchages dans le bois d'Esmoulins, à proximité de Gray, où vivait le jeune couple.

Comme le révèle Le Parisien, l'autopsie nous apprend également qu'Alexia ne s'est pas laissée faire par son meurtrier. Bien au contraire: "L’étude du corps a montré qu’elle s’était défendue au point de se retourner les ongles", précise une source proche du dossier au quotidien. Les traces de griffures et de morsures retrouvées sur son corps sont également les témoins de la violence du combat que les deux époux se sont livrés.

Un détail qui semble remettre en cause la version du mari, qui prétend avoir tué sa femme "par accident". "Quand vous étranglez quelqu'un à mains nues et que vous voyez ses yeux, on ne peut pas dire que c'est un accident", a encore expliqué l'avocat d'Alexia, contredisant les propos tenus la veille par les avocats de Jonathann Daval.