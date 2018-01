Meurtre d'Alexia Daval: des images de vidéosurveillance infirmeraient la version du mari

L'étau se resserre autour de Jonathann Daval, le mari d'Alexia, dont le corps calciné a été retrouvé en forêt le 30 octobre dernier. Alors que depuis le début lundi matin de sa garde à vue, les éléments à charge semblent s'accumuler contre celui qui est désormais le principal suspect, de nouvelles images de vidéosurveillance viendraient désormais infirmer l'emploi du temps du jour de la disparition tel qu'il l’avait décrit aux enquêteurs.

Entre le moment où Alexia est supposée être partie faire son jogging, vers 9h30, et le moment où son mari a alerté les autorités de sa disparition, quelque trois heures plus tard, Jonathann Daval avait confié avoir "longuement cherché son épouse, et arpenté chemins et routes qu'elle aurait pu emprunter", relate L'Est républicain.

Pourtant, des images de caméras de vidéosurveillance, installées dans ce secteur de Gray, viendraient mettre à mal cette version des faits.

"A aucun moment, y compris devant l’hôpital, vers lequel le suspect indiquait être passé, les images vidéo n’ont trouvé trace de Jonathann Daval, à bord ou non de l’un de ses véhicules, sur le parcours qu’il avait dit avoir sillonné", relate le quotidien régional.

Selon ses avocats, la mise en examen de Jonathann Daval à l'issue de sa garde à vue, dans la nuit de mardi à mercredi, est désormais "quasi-certaine". La procureure de la République donnera une conférence de presse ce soir, à 21h.

