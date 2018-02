Meurthe-et-Moselle: il tente de renverser l'ex de sa copine

C'est la version web du quotidien Le Républicain Lorrain qui décrit la scène qui a mis le feu aux poudres.

Le week-end passé, une jeune femme avait donné rendez-vous à son ex-petit ami en plein coeur de la commune d'Haucourt-Moulaine, en Meurthe-et-Moselle. Une initiative qui n'a visiblement pas été appréciée par son actuel compagnon, qui s'est lui aussi présenté au rendez-vous. Au volant de sa voiture, il s'est dirigé vers les deux ex-amants et n'a freiné que très tardivement.

Dans un réflexe de survie, le jeune homme a sauté sur le capot du véhicule, se blessant à un doigt dans la manoeuvre. Il a écopé d'une ITT de dix jours.

Mais le pugilat ne s'arrête pas là. Une bagarre éclate et les deux "prétendants" sont vite séparés par la jeune femme. Quelques minutes plus tard, tous deux se retrouvent sur la route au volant de leurs voitures respectives et tentent mutuellement de se rentrer dedans...

L'agresseur doit se présenter le 22 mai prochain devant le tribunal de Briey, où il devra'expliquer ses agissements.