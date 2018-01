Metz: la justice ignore pourquoi ce trentenaire est en prison depuis deux ans

"C’est honteux qu’au bout de deux ans, on en soit encore à s’interroger sur la qualification. On a quand même quelqu’un qui est en prison depuis deux ans pour des faits qui ne sont peut-être pas criminels!" explose son avocate, Maître Marlène Schott, devant une cour embarassée par la situation. De son côté, l'avocate générale se dit scandalisée par la manière dont l’affaire a été traitée et "n’ignore pas que le mis en cause n’a pas été entendu par le juge depuis plus de quinze mois."

Seulement voilà, le casier judiciaire du prévenu, déjà bien chargé, n'aide pas. "Il existe un vrai risque de réitération, de pression et représailles" explique-t-on du côté du tribunal. Son maintien en détention a été prononcé, sans que personne ne sache vraiment ce qu'il va advenir du trentenaire.