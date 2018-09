Avant la mi-journée, sur le relief des Pyrénées, ainsi que la montagne corse et les Alpes du Sud, le ciel se chargera de nuages plus menaçants, avec des averses orageuses fréquentes. Puis dans l'après-midi sur le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie le temps deviendra nuageux et lourd, avec des pluies et des orages en soirée.

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 17 degrés en général, 18 à 21 au bord de la Méditerranée. Les maximales iront de 18 à 23 degrés sur les régions proches de la Manche, de 23 à 29 degrés sur le reste de la moitié nord, de 25 à 31 degrés sur la moitié sud, localement 32 en Occitanie.