Menacé de mort et insulté pour ses photos de chasse, Luc Alphand va quitter la France

Deux ans plus tard, la polémique n'a toujours pas désenflé et Luc Alphand est toujours pris pour cible en raison de ses photos de chasse publiés sur les réseaux sociaux. Fin 2016, plusieurs clichés montraient en effet l'ancien skieur et pilote de course poser devant les dépouilles d'un ours et d'un mouflon abattus lors de parties de chasse en montagne, une grande passion avait-il alors admis.

Depuis, le sportif de haut niveau est quotidiennement injurié et menacé de mort sur les réseaux sociaux. Pire encore, les invectives touchent également sa femme, propriétaire d'un hôtel dans la station de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes: de nombreuses insultes et commentaires désagréables sont en effet postés sur les différents sites spécialisés dans l'évaluation d'établissements hôteliers.

Une situation intenable pour l'ancien vainqueur du Paris-Dakar, dépité, qui a annoncé ce vendredi vouloir quitter la France pour la Principauté d'Andorre. "Les fake news relayées par certains médias, c’est 25 années de carrière balayées."

Luc Alphand, dans les colonnes de La Dépêche, tente pourtant de justifier sa passion: "Je comprends que tuer un animal puisse choquer, mais j’ai une éthique de chasse. Je prélève les animaux qui n’impactent pas la reproduction, je les tire une fois, ils ne sentent rien. Mon gibier, je le découpe, je le mange. Il y a moins de stress que dans un abattoir."

En revanche, il l'assure, ce déménagement n'est en rien pour des "raisons fiscales".

