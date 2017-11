Marseille: une série de tags "Juif" entraîne l'ouverture d'une enquête

"Il s'agit manifestement de l'action d'un ou plusieurs graffeurs aguerris", a-t-elle ajouté. "Nous sommes très vigilants et mettons tous les moyens en oeuvre pour trouver les auteurs de ces dégradations", a-t-elle poursuivi.

De son côté, le Crif Marseille-Provence a dénoncé des "inscriptions antisémites", et déposé plainte. "Le fait d'écrire le mot 'Juif' sur un commerce (rappelle) les heures les plus sombres de l'Histoire. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, ni sur la forme, ni sur le fond", a-t-il affirmé dans un communiqué.

La ville de Marseille et sa communauté juive, l'une des plus importantes de France et d'Europe, avec 70.000 personnes, restent marquées par l'attaque en janvier 2016, à la machette, d'un enseignant juif par un adolescent radicalisé. Ce dernier a depuis été condamné à 7 ans de prison. Le président du consistoire local avait ensuite conseillé de s'abstenir de porter la kippa dans la rue, par sécurité, ce qui avait suscité une vive polémique.