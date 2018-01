Marseille: une professeure agressée après avoir confisqué un téléphone à une élève

De leur côté, les enseignants de cet établissement classé REP+ ont décidé d'une "journée morte" mardi, et exercé leur droit individuel de retrait, estimant que leur sécurité n'était pas garantie.

Le collège, installé dans un bâtiment moderne, "n'était pas particulièrement atteint par les violences physiques, mais cette année scolaire est compliquée", explique M. Huard, qui a compté trois agressions de professeurs depuis la rentrée de janvier.

Un "climat de plus en plus pourri" que les professeurs attribuent également au manque de moyens, et notamment aux non-remplacement des profs, à la réduction de la présence des AVS, chargés d'épaulés les élèves handicapés, et des "médiateurs de rue" devant le collège.