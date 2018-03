Marseille: une adolescente de 15 ans accouche puis jette à la poubelle son bébé

L'adolescente n'a alors pas eu d'autre choix que de se confier au personnel médical. Elle révélé le triste sort qu'elle a réservé à son nouveau-né. Estimant qu'il était "violet et inanimé", elle l'aurait enrobé dans un survêtement puis dans un sac plastique et l'aurait ensuite jeté dans un poubelle. La police a retrouvé le cadavre du nourrisson mardi 27 février dans la soirée.

Selon l'autopsie et les informations de La Provence, le bébé a "bien respiré" après sa naissance. Et "il n'y a aucune trace de coups", indique de son côté le Procureur de la République. Actuellement hospitalisée, l'adolescente sera très prochainement placée en garde à vue. Toujours selon La Provence, elle risque d'être poursuivie pour "délaissement aggravé ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente" et non pour "meurtre".