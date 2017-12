Marseille: un vigile s’accroche à la voiture d’un voleur pendant 2 km

Le fuyard, lui, poursuit sa route et tente, cette fois d’échapper à une patrouille de la brigade anti-criminalité. Il créé la pagaille en ville en brûlant des feux rouges, en zigzaguant entre les voitures et termine sa course encastré dans une voiture. Il tente de s’échapper à pied mais, cette fois, les policiers parviennent à le mettre hors d’état de nuire.

Ce qui n’est pas une mince affaire puisque l’homme de 35 ans mesure "deux mètres pour 100 kilos". L’individu, qui venait de sortir de prison, est connu pour des dizaines d’autres délits. Il a été jugé en comparution immédiate vendredi.