Marseille: un homme grièvement brûlé dans l'explosion, à l'origine inconnue, de son restaurant

Un homme a été gravement brûlé dans l'explosion de son restaurant survenue dans le centre-ville de Marseille dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars pour une raison encore inconnue. Souffrant d'importantes brûlures sur l'ensemble du corps, le restaurateur, âgé de 31 ans, a été transporté à l'hôpital. Ses jours n'étaient pas en danger, a précisé dimanche matin la même source. Trois personnes ont également été incommodées par les fumées.

Vers 4h du matin l'homme s'est rendu à son restaurant, une crêperie située dans le quartier du Vieux-Port (1er arrondissement), suite au déclenchement d'une alarme lorsque a eu lieu l'explosion, a précisé une source policière. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre, a ajouté cette même source.

Les marins-pompiers ont stoppé rapidement le feu qui se propageait aux étages supérieurs de l'immeuble de quatre étages, et évacué les occupants qui ont presque tous pu regagner leurs logements quelques heures plus tard. Au plus fort de l'intervention, une quinzaine d'engins et une cinquantaine de marins-pompiers ont été engagés.