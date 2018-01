Marseille: un adolescent tué par balle alors qu'il jouait à la Playstation

Les enquêteurs de la police judiciaire n'ont pour l'instant trouvé qu'une seule douille sur place, de 9 mm, ce qui laisse penser à l'utilisation d'une arme de poing. Vu le profil de la victime et le déroulé des faits, "nous sommes bien sur la piste d'un règlement de comptes, sans que l'on puisse encore l'affirmer", a insisté Xavier Tarabeux.

Il s'agirait alors du deuxième règlement de compte de 2018 déjà dans la cité phocéenne, après la fusillade à la Kalachnikov, au coeur du quartier festif de La Plaine, qui a fait un mort et un blessé grave, à quelques encablures du Vieux-Port, jeudi soir, vers 23 heures.

En 2017, 14 personnes avaient perdu la vie dans des règlements de comptes, selon un décompte de la préfecture de police, contre 29 en 2016.

Les deux derniers règlements de compte 2017 avaient respectivement eu lieu le soir de Noël et le soir du Nouvel An, à dix minutes de 2018, à chaque fois dans les quartiers Nord de la ville, les plus gangrenés par le trafic de drogue et la violence.