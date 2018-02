Marseille: trahi par son train de vie luxueux, un caïd est interpellé

L'enquête aura duré trois ans. Trois longues années durant lesquelles les enquêteurs de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Marseille se sont évertués à prouver que cet homme de 45 ans, qui vivait à Saint-Tropez, était en fait un redoutable racketteur qui écumais bars, restaurants et discothèques du sud de la France.

Il faut dire que le suspect, originaire des quartiers nord de Marseille, opérait très discrètement... Seulement voilà, comme le précise La Provence, c'est dans sa vie de tous les jours que l'homme aimait étaler ses richesses. Les nombreuses voitures de luxe dans lesquelles il se déplaçait semblaient en effet en parfait contraste avec son emploi officiel: gestionnaire d’une société de sécurité.

Lors de plusieurs perquisitions, les officiers ont mis la main sur une impressionnante collection de véhicules et objets de luxe: "une Porsche Panamera, une Porsche Macan, une Porsche 911 et une Aston Martin, cinq montres de haut de gamme. des armes et près de 150.000 euros en espèces et autant ou presque sur des comptes bancaires" détaille l'AFP.

Interpellé en compagnie de trois de ses complices, il n'a pas encore été mis en examen. En revanche, une enquête a bien été ouverte pour "extorsion de fonds et blanchiment d’argent."