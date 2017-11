Marseille: l'auteur des tags "Juif" était un membre de la communauté juive

Fin de la polémique. La police avait lancé des recherches pour retrouver l'auteur d'une série de tags du mot "Juif" peints dans le centre-ville de Marseille, qui a entraîné le dépôt d'une plainte par le conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

L'auteur des tags s'est finalement rendu aux autorités de lui-même et est revenu sur ces tags. Il était lui-même juif et a réalisé ces tags sans but politique.