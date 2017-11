Marseille: ils poussaient des adolescentes dans le besoin à se prostituer

C'est lors d'un banal contrôle d'identité de la police marseillaise que va éclater une sordide histoire de proxénétisme.

L'adolescente en question va très vite avouer aux gardiens de la paix être originaire du nord de la France, et s'être échappée de son foyer d'accueil pour rejoindre la cité phocéenne. Comme le souligne alors la commissaire divisionnaire Marjorie Ghizoli, c'est en arrivant dans le sud de la France qu'elle sera finalement prostituée de nombreuses semaines par un homme.

Comme le relate Nice-Matin, il s'agit en fait de trois individus, qui sont à la tête de ce réseau. Après l'avoir hébergée, ils vont la forcer à avoir des relations sexuelles tarifées. Elle explique également avoir été violée par ses logeurs.

Les trois proxénètes ont été interpellés fin novembre, ils sont âgés de 20 à 30 ans et ont été écroués pour "proxénétisme aggravé et viol". Après enquête, les policiers ont également retrouvé trois autres victimes du réseau, dont la plus vieille n'avait que 18 ans.