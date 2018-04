Marseille: des touristes attaqués par un sosie du "bouffon vert"

L'agresseur, qui faisait équipe avec un second individu, avait une particularité physique qui a grandement facilité le travail des enquêteurs.

Comme le rapporte 20 Minutes, le plus jeune d'entre eux, âgé de 25 ans, s'était teint les cheveux en vert afin de "ressembler au 'bouffon vert de Spiderman'" comme il l'explique lui-même aux policiers après son interpellation.

Il lui est reproché d'avoir attaqué à plusieurs reprises des touristes et hôteliers dans le quartier marseillais du Panier. Après avoir isolé plusieurs couples dans des cages d'escaliers et les avoir menacé à l'aide de tessons de verre, les deux malfrats ont délesté leurs victimes de leurs cartes de crédit et argent liquide. De son côté, le réceptionniste d'un hôtel, un étudiant ouzbek, a été sommé sous la contrainte d'un ciseau de remettre à l'homme aux cheveux verts l'intégralité de sa caisse.

Très vite, et grâce à cette description plutôt insolite, les deux hommes sont repérés puis interpellés par une équipe de la brigade anti-criminalité. "Ils étaient alcoolisés et sous l’emprise de cocaïne. Nous avons retrouvé sur eux de la cocaïne et une matraque télescopique" explique un officier, ajoutant qu'un policier aurait été frappé au moment de l'interpellation.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour quatre faits similaires d'agressions. Il devront comparaître cette semaine dans le cadre d'une comparution immédiate.