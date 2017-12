Marley, 13 ans: "Je connais six victimes, des blessés et des personnes décédées" dans l'accident de Millas

La collision d'un car scolaire avec un train, jeudi 14 décembre, a fait 5 morts et 18 blessés à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Ce lundi 18 décembre, les collégiens de Millas sont retournés en classe face, pour certains, à des chaises désespérément vides. "C'est très dur ce matin même si l'équipe enseignante est formidable et les soutient", a confirmé l'AFP la maman de Clélia aux côtés de sa fille qui est venue "la boule au ventre" au collège Christian Bourquin.

Marley, 13 ans, est lui aussi retourné au collège ce lundi. Interrogé par France bleu, il concède: "ça me semble un peu dur, parce qu'on ne sait pas dans quel état nos amis vont être, ni quand on va les revoir. Je connais six victimes, des blessés et des personnes décédées".