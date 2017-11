Marché de Noël de Reims: six individus soupçonnés d'avoir préparé un braquage interpellés

Selon une source proche de l'enquête, six personnes ont été interpellées dans l'Aube, la Marne et les Ardennes mardi et mercredi, et une arme longue a été découverte. Après 48 heures de garde à vue des suspects, les enquêteurs s'orientent plutôt vers l'hypothèse d'un braquage, précise cette source.

"Il est particulièrement hasardeux de parler de menace terroriste sur Reims en l'état des investigations", a souligné le procureur.

France 3 Grand-Est avait évoqué une menace terroriste contre le marché de Noël de Reims.

"Aucun élément ne justifie à cette heure la saisine de la section anti-terroriste du parquet de Paris qui, depuis le début des investigations, a été régulièrement tenue informée", a-t-il ajouté.

Ces arrestations n’auraient aucun lien avec les interpellations menées en début de semaine à Reims, Revin et Saint-Dizier dans le cadre de l’enquête des attentats de janvier 2015.