"Marave challenge": une nouvelle victime du jeu dangereux à Metz

Une nouvelle victime du "Marave Chalenge" a été recensé à Metz vendredi 26 janvier. Ce "jeu", qui avait déjà suscité la polémique l'année dernière, se déroulent souvent de la même manière: des adolescents sont frappés par une bande de jeunes contre une rétribution financière pour les agresseurs.

Selon Le Parisien, "une quinzaine de garçons ont surgi des bosquets, armés de barres de fer et battes de base-ball, avant de s’en prendre à un jeune homme". Pendant qu'ils le rouaient de coups, ils hurlaient: "Marave Challenge". Le jeune homme, transporté à l'hôpital, souffre de "plaies et d’hématomes et d’une commotion cérébrale", précise le quotidien.

Ses jours ne sont pas en danger et une enquête a été ouverte. Une querelle entre lycéens serait à l'origine.

