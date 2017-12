"Marave challenge" à Metz: la police relativise, un mineur en garde à vue

Un mineur est en garde à vue depuis lundi dans le cadre d'une enquête sur quatre agressions de lycéens aux abords des établissements scolaires, mais rien ne permet de relier ces faits à un "marave challenge", a annoncé la police ce mardi.

Quatre plaintes pour agressions de lycéens à la sortie des établissements scolaires ou à proximité ont été recueillies depuis vendredi au commissariat, a précisé Hervé Niel, directeur départemental de la Sécurité publique de Moselle.

Les victimes, âgées de 16 ans à 18 ans, ont été frappées à coups de pied et de poing.

"Une enquête minutieuse a été diligentée (et) a amené à l'interpellation d'un individu qui est formellement mis en cause, et à l'identification d'un petit groupe récurrent, qu'on retrouve sur les quatre" faits, a précisé Hervé Niel lors d'un point presse.

"On a affaire à des gamins extrêmement violents, des gamins que l'on connait", a-t-il dit sans donner davantage d'informations sur l'enquête.