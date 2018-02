Manger de la neige, est-ce risqué?

Qui plus est, les flocons comestibles pourraient bientôt devenir un lointain souvenir si l’on en croit Jordy Hendrikx. Le réchauffement climatique menace en effet les réserves d’eau liées à la fonte des neiges. La neige pourrait donc devenir de plus en plus polluée ou simplement disparaître au fil des ans.

Le magazine Inverse se veut rassurant et rappelle que les scientifiques planchent sur des solutions technologiques. "La technologie de filtrage du carbone pourrait purifier la qualité de la neige, rendant plus propre l'air que nous respirons mais également les précipitations. Il est aussi possible qu'un programme de géo-ingénierie puisse faire de même."