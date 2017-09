Manche: un handicapé mental arnaqué de 50.000 euros par sa banquière

Une conseillère bancaire d’Avranches dans la Manche a été condamnée à 18 mois de prison dont un an ferme et à une interdiction d’activité professionnelle de cinq ans. En cause, des faits qui se sont déroulés entre 2005 et 2014.





Alors qu’elle s’occupait des comptes d’un homme handicapé mental, elle n’a pas hésité à retirer de l’argent de son compte à des fins personnelles. Le client, qui n’était pas placé sous tutelle, touchait 1.600 euros par mois, souligne La Manche Libre.



Au bout de plusieurs années de ce manège, c’est la famille de la victime qui s’est rendu compte de la supercherie. Il faut dire que de 2005 à 2010, seuls 500 euros par mois étaient retirés du compte bancaire. Les proches portent plainte et, au total, les enquêteurs vont estimer le préjudice à près de 55.000 euros. Si aucune preuve tangible ne vient étayer la piste de la conseillère bancaire, de lourds soupçons pèsent sur elle à ce moment de l’enquête.