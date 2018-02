Manche: sa pizzeria menace de s'effondrer, le propriétaire accuse la municipalité

Depuis quelques semaines, Dimitri Feuardant, propriétaire d'un restaurant dans la petite localité de Querqueville dans la Manche, vit un véritable enfer. Le gérant de la pizzeria Al Bodino a dû cesser toute activité. La cause? d'importantes fissures qui sont apparues sur l'ensemble du bâtiment, et qui mettent gravement en péril la solidité de la structure. Pire encore, en plus de son activité professionnelle, le quadragénaire a également perdu son logement, situé au premier étage.

La bâtisse vieille de plusieurs siècles devrait être détruite afin d'éviter tout risque. Mais le propriétaire de décolère pas. Pour lui, ces fissures sont apparues quelques jours seulement après des travaux de voirie il y a quelques semaines. "Les vibrations des machines utilisées ont probablement affecté la structure" explique-t-il à La Presse de la Manche.

Une situation intenable, d'autant plus que ses assureurs ne semblent pas pressés de lui venir en aide.

"Pour le moment, mon assurance ne veut pas prendre en compte la perte d’exploitation. Aujourd’hui, on me dit : 'Partez et débrouillez-vous!' On est même allé jusqu’à me dire : Soit vous rebondissez, soit vous liquidez votre entreprise.' Ces propos sont intolérables!"

Malgré l'intervention d'un expert mandaté, la décision semble actée...