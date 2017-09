Disparition de Maëlys: ces nouveaux éléments qui compromettent encore plus le suspect

Autre élément troublant, le suspect aurait été en possession d’un second téléphone portable. Selon Le Dauphiné Libéré, les enquêteurs ont en effet découvert que Nordah L. a résilié l’une de ses deux lignes téléphoniques quelques jours après le mariage. Un fait que l’homme de 34 ans s’est bien garder de révéler aux enquêteurs. Pour son avocat, Me Meraud, cette ligne a été résiliée car "il n'en avait plus besoin et que cette ligne fonctionnait mal".

Si le suspect a effectivement coupé son premier téléphone au cours de la soirée, le second portable quant à lui aurait fonctionné cette nuit-là. Il aurait ainsi déclenché des antennes relais au moment où le suspect affirmait être au mariage.

Ces deux nouveaux éléments s’ajoutent à une liste désormais bien longue.

>> EN VIDEO - Disparition de Maëlys: les troublantes révélations qui ont fait rebondir l’enquête