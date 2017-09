Maëlys: pas invité, le suspect de l'enlèvement a vendu de la cocaïne au mariage

Paris Match dresse le portrait d'un homme que tout le monde trouve "sympa" même s'il peut être "bagarreur". Réformé en 2007 pour son "comportement psychologique instable" et son "addiction aux drogues", l'ex-maître chien est condamné à un an de prison ferme en 2009 pour des "conneries de jeunesse". Lui sont reprochés "cambriolage, vol à la roulotte" et même l'incendie d'un restaurant.

Depuis, il s'est inscrit dans une agence intérim, a laissé un "excellent souvenir" à un employeur dans une usine de sirop, avant de se mettre en arrêt maladie en février dernier, sans reprise d'activité par la suite. Ses voisins le décrivent comme un "gentil gars", les plus méfiants lui reprochent de s'adonner au trafic de drogue. Pour les parents de Maëlys, il "détient les clés de l'affaire", déclarait leur avocat Fabien Rajon.

Nordahl L. est mis en examen pour "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans". Il a reconnu avoir été en contact avec la fillette mais nie avoir été "acteur ou complice" de sa disparition. Une trace d'ADN de Maëlys a été retrouvée dans sa voiture, ce que le suspect justifie par un passage de la fillette et d'un autre petit garçon dans le véhicule pour qu'ils voient ses chiens. Son attitude avec les enfants aurait alerté des invités du mariage. "Visiblement, il n’a pas eu un comportement adéquat avec eux", a indiqué une source proche de l'enquête à Paris Match. La fillette, elle, reste introuvable.