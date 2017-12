Maëlys: Nordahl Lelandais placé en garde à vue pour une autre affaire de disparition non résolue

Le jeune militaire du 13e BCA avait été vu pour la dernière fois vers 04h00 du matin alors qu'il faisait du stop dans une rue de Chambéry. Le parquet de Chambéry avait alors ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.

La cellule de Lelandais a été perquisitionnée et différents prélèvements réalisés, selon le quotidien. Trois mois après la disparition de Maëlys lors d'une soirée de mariage en Isère, le suspect a été mis en examen pour meurtre, le 30 novembre, et plus seulement pour enlèvement. Il nie toujours toute implication dans cette affaire.