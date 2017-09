Maëlys: menacé par des prisonniers, le suspect change de prison

Six patrouilles en voiture, dix gendarmes sur le terrain et douze membres de la cellule d'enquête restent mobilisés pour retrouver Maëlys, 9 ans, disparue lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) dans la nuit du 26 au 27 août. Les fouilles menées autour et dans le lac d'Aiguebelette (Savoie), proche de l'endroit de la disparition de la fillette et du domicile du principal suspect, se sont achevées sans résultats mercredi soir.

Le suspect a été mis en examen dans cette affaire de la disparition de Maëlys. Nordahl L., 34 ans, incarcéré "à l'isolement" près de Grenoble, a reçu la visite de sa mère auprès de laquelle il a répété "ses dénégations les plus fortes, ce qu'il a toujours fait", a indiqué son avocat, Me Bernard Méraud.

"Pour des raisons de sécurité", l'ex-militaire a été transféré jeudi en journée au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère. Selon Le Dauphiné Libéré, Nordahl L. subit des pressions et des menaces de mort de ses codétenus. "Pour assurer la sécurité de l’ex-militaire, l’administration pénitentiaire a pris la décision de le transférer", expliqué le quotidien.

Le transfert s'est déroulé jeudi 14 sptembre. Nordahl L. est désormais au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il a été placé en isolement.