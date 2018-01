Maëlys: l'émouvant message de sa mère cinq mois après sa disparition

"Cinq mois beaucoup trop longs sans toi Maëlys. Nous sommes dans une souffrance insoutenable". C'est par ces mots que Jennifer Cleyet Marrel, la mère de Maëlys, commence un long message posté sur Facebook. Elle y évoque sa fille, disparue lors d'un mariage fin août: "Pourquoi toi ma princesse? Comment peut-on s'en prendre à une enfant innocente? Ce monstre nous a gâché notre vie et il continue à nous faire souffrir dans son silence".

Assortie au message, une vidéo. La mère y a ajouté des photos commémorant les moments vécus avec la fillette. On y voit Maëlys à cheval, en vacances, le jour de Noël... "Maëlys tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas", écrit sa mère, avant d'ajouter: "Ton combat c'est notre combat. Nous avons fait une vidéo en ton honneur: comme nous étions heureux tous ensemble. On t'aime de tout notre cœur."