Lyon: un petit garçon de 10 ans retrouvé au milieu des détritus

Un petit garçon de 10 ans a été pris en charge dimanche matin par la police dans le 6e arrondissement de Lyon. L'enfant vivait avec sa mère dans un logement jonché de détritus, rapporte Le Progrès.

C'est un voisin, interpellé par des cris de femme et d'enfant répétés en provenance de l'appartement, qui a donné l'alerte. Là, au milieu d'un appartement "crasseux", "jonché de détritus et de bouteilles d'alcool", les forces de l'ordre sont tombées nez à nez avec une femme "complètement ivre" et un petit garçon de 10 ans.

La mère, vraisemblablement agacée de voir la police s'inviter chez elle, a "tiré les cheveux" d'une policière. Elle a été placée en cellule de dégrisement dans l'attente d'être en état pour être entendue.

Selon plusieurs témoignages évoqués par le quotidien local, la mère de famille "rabrouait régulièrement" son fils - sans que l'on sache précisément la nature des mauvais traitements subis.

L'enfant a été confié à un membre de sa famille et une enquête a été ouverte.