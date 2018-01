Lyon: un homme agresse au couteau et vole plusieurs femmes la même nuit

Tout s'est passé très vite, en moins d'une heure, explique la version en ligne de 20 Minutes.

Dans la nuit de samedi à dimanche passé, entre 0h40 et 1h15 du matin, un sans domicile fixe de 21 ans s'est est brutalement pris à cinq jeunes femmes âgées de 22 à 29 ans. La police rapporte en effet que les victimes ont été menacées à l'aide d'un couteau et que de nombreux effets personnels ont été dérobés à l'occasion de ces agressions.

Deux jeunes femmes ont été blessées, elles devront observer une ITT de respectivement trois et sept jours. Les cinq victimes, choquées par les agressions, ont formellement reconnu le jeune homme interpellé quelques heures plus tard, à travers une glace sans tain. En sa possession ont été retrouvés deux téléphones volés plus tôt dans la nuit ainsi qu'une arme blanche. Malgré ces preuves accablantes, le sans-abri nie les faits qui lui sont reprochés.