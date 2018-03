Lyon: en fuite, un délinquant se fait renverser sur le périphérique

Tout commence ce dimanche après-midi, alors qu'un groupe de policiers repère un jeune homme au comportement suspect au volant d'une voiture circulant dans les rues de Vénissieux, ville voisine de Lyon.

Et pour cause, l'homme conduisait un véhicule dérobé quelques semaines plus tôt et immatriculé frauduleusement, ont découvert après coup les officiers. Alors pour éviter le contrôle, le suspect tente de foncer dans un fonctionnaire, sans heureusement faire de blessés, et parvient à fausser compagnie aux gardiens de la paix.

Une course-poursuite s'engage alors dans les rues de la métropole lyonnaise explique 20 Minutes, et il faudra que le fuyard percute une seconde voiture pour se stopper. A pied, le suspect prend de nouveau la fuite sur le périphérique mais se fait accidentellement renverser par un nouveau véhicule.

Souffrant d'une fracture au niveau de la jambe, il a été rapidement transporté à l'hôpital où il sera interrogé. Sur lui, les policiers, qui connaissaient déjà le jeune homme de précédentes affaires, ont retrouvé plusieurs grammes de cannabis.

Une enquête a été ouverte.