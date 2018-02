Lot-et-Garonne: mis en examen pour avoir roué de coups puis brûlé un homme

Un homme de 45 ans, soupçonné d'avoir roué de coups un autre homme avant de le brûler, le 8 novembre dernier à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), a été mis en examen mercredi à Agen pour "homicide volontaire", a indiqué ce jeudi une source proche de l'enquête.

Le corps partiellement calciné de la victime, Christian Alcatraz, avait été retrouvé une ceinture autour du cou, sur un trottoir à Villeneuve-sur-Lot. Les circonstances du meurtre et les liens éventuels entre le suspect et la victime restent floues à ce stade.

Le suspect, Rachid Loukili, a déjà séjourné en hôpital psychiatrique et été condamné à plusieurs reprises, notamment en 2010 par la cour d'assises du Lot-et-Garonne pour un braquage à main armée. Il était "sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool et de médicaments" au moment des faits, la nuit du 8 novembre. Devant les enquêteurs, Rachid Loukili a nié les faits qui lui sont reprochés, "affirmant qu'il ne souvient plus de rien", a précisé cette source à l'AFP.