Loiret: un détenu dissimulait 1.880 euros sous ses testicules

Surprenante découverte pour les gardiens du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran.

Comme le relate France Bleu Orléans, un détenu dissimulait depuis 48h, soit le début de sa garde à vue, la somme de 1.880 euros entre ses cuisses. C'est en arrivant à la prison que finalement, l'homme a avoué posséder l'argent. "C'est lui qui volontairement les a donnés aux surveillants, en pensant peut-être que ça allait passer. Sauf qu'en les cachant d'abord, il était en infraction" explique Ludovic Grigis, représentant du syndicat FO interrogé par le média local.

"Il y avait des billets de 50, 20, 10 et 5 euros" poursuit-il. A l'heure actuelle, les enquêteurs ne connaissent pas la provenance de cette somme.



En revanche, le représentant explique être inquiet du manque de moyens des agents au moment des fouilles. "C'est loin d'être la première fois que l'on découvre des objets illicites et inquiétants lors de première fouille. En avril, c'est un couteau artisanal qu'on a retrouvé dans la ceinture d'un nouveau détenu, et plus récemment une arme avec trois munitions dans le chargeur."