Loire: à 16 ans, il roulait depuis un mois dans une voiture achetée en cachette

Le jeune homme de 16 ans cachait bien son jeu. Interpellé au volant d'un véhicule en compagnie d'un camarade de seulement 14 ans, le conducteur n'a pas pu nier l'évidence bien longtemps: il était bien trop jeune pour rouler.

Emmené au poste, il a avoué aux gendarmes avoir acheté le véhicule, une Renault Clio, pour seulement 200 euros. De plus, il a également rajouté conduire depuis maintenant près d'un mois, sans permis évidemment, mais également sans assurances et au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité. Selon Le Progrès, la voiture était en effet destinée à être démontée, et ses pièces revendues individuellement...

Les parents du très jeune conducteur ont été avertis dans la foulée de la situation. Une enquête a été ouverte afin de comprendre comment l'adolescent a pu se procurer le véhicule.