Loire: un an de prison ferme pour avoir giflé la maîtresse de sa fille

Une femme âgée de 28 ans a été condamnée mardi 6 mars à 18 mois de prison, dont 12 ferme, pour avoir frappé la maîtresse de sa fille, rapporte France Bleu, qui précise qu'un mandat de dépôt a également été déposé à son encontre.

Les faits remontent à mars 2017 et sont déroulés à Mably, une commune de la Loire située non loin de Roanne. La mère de famille pensait à tort que la maîtresse avait porté la main sur sa fille et avait violemment frappé l'enseignante.